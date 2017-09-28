00:30 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине у мужчины изъяли шесть килограмм взрывчатки

Правоохранители у жителя Сватово, что на Луганщине, изъяли шесть килограмм взрывчатых веществ. 

На Луганщине у мужчины изъяли шесть килограмм взрывчатки

Такие данные недавно распространил Сватовский отдел полиции. Согласно этим данным – в процессе проведения обыска дома гражданина Сватово правоохранители выявили, а также изъяли девять элементов коричневого вещества, которое похоже на артиллерийский порох (вес - 3,8 кг). Также было изъято десять фрагментов серого вещества, которое похоже на взрывчатое вещество артбоеприпасов (весом 2,87 кг). Изъятое у мужчины вещество уже доставили для изучения в НИЭКЦ.

Как сообщал УРА-Информ, под Винницей 26-го сентября гремели взрывы – на складе боеприпасов.


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