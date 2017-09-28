11:15 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Матиос опроверг информацию о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке

На сегодняшний день в связи с пожарами под Калиновкой никто не задержан.

Матиос опроверг информацию о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке

В то же время диверсионных групп, о которых говорит сегодня все, после изучения материалов Службой безопасности Украины установлено не было, и данных о них нет. Об этом в четверг, 28 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он также опроверг версию о беспилотном летательном аппарате, звуки которого якобы слышали перед началом пожара. Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве и они фактически не начались.

Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, - не было. Мы должны установить причину, почему так случилось, - заявил военный прокурор, добавив, что тут на лицо ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины произошел вечером 26 сентября. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы.


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