Хуг рассказал о причинах эскалации конфликта на Донбассе

Отметим, что несколько дней назад, а именно, 23 сентября, произошла эскалация возле Светлодарска. Хуг отметил, что в то время было зафиксировано по меньшей мере 900 нарушений прекращения огня.

По словам первого замистителя главы ОБСЕ, насилие уменьшилось после того, как стороны возобновили режим прекращения огня, но оно все же присутствует.

"Причины насилия - оружие и близкое расположение сторон конфликта", - отметил Хуг.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой". Это уже 69-й по счета конвой, который Россия отправляет в помощь боевикам. Машины проследуют в Луганскую и Донецкую области на временно неподконтрольные Украине территории.