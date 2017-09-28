Янукович без давления рассказывал СМИ о своей просьбе к Путину ввести войска - ВИДЕО

Суд исследовал во время заседания выводы психологической экспертизы видеозаписей интервью Януковича иностранным СМИ об обращении к президенту России с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины. Экспертиза подтвердила, что обвиняемый на вопрос журналиста о своем обращении к президенту Российской Федерации с просьбой использовать вооруженные силы против Украины говорил без признаков психологического давления на него.

Как пояснил во время заседания суда прокурор Максим Крым, таким образом, доказало, что Янукович сознательно написал заявление и все ответы на вопросы во время интервью Януковича, были сознательными и без признаков давления на него со стороны любых посторонних лиц.

Вместе с тем сегодня суд отклонил ходатайство адвоката Максима Герасько в продлении перерыва в судебном заседании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 сентября суд продолжил рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича.

Вчера Оболонский районный суд города Киеве перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.