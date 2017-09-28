10:22 28.09.2017 | Общество | Новости
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Извержение вулкана Агунг неизбежно

На индонезийском острове Бали проходит массовая эвакуация населения в связи началом извержения вулкана Агунг. Об этом передает АР в Twitter.

Извержение вулкана Агунг неизбежно

Представитель индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что процесс начала извержение находится почти на самом пике.

Более 120 тыс жителей уже покинули остров, еще столько же планируют эвакуировать в последующие дни.

Вероятность того, что вулкан начнет свое извержение практически стопроцентная, однако климатологи не могут дать точного прогноза о начала извержения.

Если этот процесс начнется, то тонны вулканического пепла вызовут заморозки, что чревато экологической катастрофой для острова.

Само извержения вулкана могут вызвать и дополнительную сейсмологическую активность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Бали из-за вулкана эвакуировали 35 тысяч человек.


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