Историческая победа. Сборная Украины стала Чемпионам Мира -2017 года по карпфишингу 20 по 23 сентября 2017 года в Венгрии на водоеме Deseda, состоялся XIX Чемпионат Мира по спортивной ловле карпа, в котором приняло участие 26 стран. Состав Сборной Украины на этом турнире представлял рыболовный клуб "Кричевичи" (г.Львов) Спортсмены: Ивасишин Роман, Безносько Василий, Ивасишин Игорь, Сеныця Маркиян, Погориляк Роман, Банык Иван, Лавриненко Дмитрий и Лущенко Виталий. Тренера: Шихотаров Дамир, Сендега Тарас, Бугай Владислав. Наша сборная лидировала с самого старта турнира, ни разу не уступив соперникам 1-ю строчку. Впервые в истории мирового карпфишинга, не оставив шансов соперникам, парни уверенно завоевали золотые медали Чемпионата Мира -2017 года. 1. Украина – 4 бала (1-1-2) места в зонах 2. Румыния – 8 балов (1-3-4) 3. Франция – 11 балов (2-4-5) Также двойка (Ивасишин Роман/Безносько Василий) стали серебряными призерами Чемпионата Мира -2017 года, в личном зачете: Румыния – 184,359 кг Украина – 152,270 кг Латвия – 101,790 кг

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