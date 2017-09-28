Историческая победа. Сборная Украины стала Чемпионам Мира -2017 года по карпфишингу

20 по 23 сентября 2017 года в Венгрии на водоеме Deseda, состоялся XIX Чемпионат Мира по спортивной ловле карпа, в котором приняло участие 26 стран.
Состав Сборной Украины на этом турнире представлял рыболовный клуб "Кричевичи" (г.Львов) Спортсмены: Ивасишин Роман, Безносько Василий, Ивасишин Игорь, Сеныця Маркиян, Погориляк Роман, Банык Иван, Лавриненко Дмитрий и Лущенко Виталий. Тренера: Шихотаров Дамир, Сендега Тарас, Бугай Владислав.
Наша сборная лидировала с самого старта турнира, ни разу не уступив соперникам 1-ю строчку. Впервые в истории мирового карпфишинга, не оставив шансов соперникам, парни уверенно завоевали золотые медали Чемпионата Мира -2017 года.
1. Украина – 4 бала (1-1-2) места в зонах
2. Румыния – 8 балов (1-3-4)
3. Франция – 11 балов (2-4-5)
Также двойка (Ивасишин Роман/Безносько Василий) стали серебряными призерами Чемпионата Мира -2017 года, в личном зачете:
Румыния – 184,359 кг
Украина – 152,270 кг
Латвия – 101,790 кг