Гройсман с рабочим визитом приехал в Харьковскую область

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Отметим, что во время встречи глава Кабмина посетит два ключевых предприятия сферы энергетического машиностроения - ГП "Электротяжмаш" и ОАО "Турбоатом". Кроме того, Гройсман намерен подписать ряд контрактов, которые загрузят "Турбоатом" на несколько лет вперед.

В частности, соглашение прежде всего касается стабильной работы для работников не только этого предприятия, но и смежных - тех, что производят запчасти для общей сборки.

Также премьер-министр Украины примет участие во Всеукраинском совещании "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от инициатив к национальной промышленной политике", которое состоится на "Турбоатоме".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина имеет огромный потенциал для развития туристического бизнеса.