14:34 28.09.2017 | Общество | Новости
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Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в бундестаг ФРГ

Немецкие власти сотрудничали с социальной сетью Facebook, которая за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковый аккаунтов, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации перед выборами в парламент Федеративной Республики Германии.

Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в бундестаг ФРГ

Об этом говорится в пресс-релизе вице-президента Facebook по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Ричарда Аллана.

По словам вице-президента Facebook, за месяц компании удалось удалить десятки тысяч фейковых страниц в Германии, на которых было замечено подозрительную  деятельность.  

Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов сеть сотрудничала с Федеральной службой по информационной безопасности Германии.

Между Facebook и информационной безопасностью был налажен канал передачи информации, касающейся безопасности в контексте выборов в бундестаг.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных.


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