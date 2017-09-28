Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в бундестаг ФРГ

Немецкие власти сотрудничали с социальной сетью Facebook, которая за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковый аккаунтов, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации перед выборами в парламент Федеративной Республики Германии.
Об этом говорится в пресс-релизе вице-президента Facebook по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Ричарда Аллана.
По словам вице-президента Facebook, за месяц компании удалось удалить десятки тысяч фейковых страниц в Германии, на которых было замечено подозрительную деятельность.
Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов сеть сотрудничала с Федеральной службой по информационной безопасности Германии.
Между Facebook и информационной безопасностью был налажен канал передачи информации, касающейся безопасности в контексте выборов в бундестаг.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных.