Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в бундестаг ФРГ

Об этом говорится в пресс-релизе вице-президента Facebook по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Ричарда Аллана.

По словам вице-президента Facebook, за месяц компании удалось удалить десятки тысяч фейковых страниц в Германии, на которых было замечено подозрительную деятельность.

Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов сеть сотрудничала с Федеральной службой по информационной безопасности Германии.

Между Facebook и информационной безопасностью был налажен канал передачи информации, касающейся безопасности в контексте выборов в бундестаг.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных.