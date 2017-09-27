Взрывы в Калиновке: ГСЧС провела четыре сброса воды

Так, работники Госслужбы страны по ЧС уже провели четыре сброса воды - на очаги возгораний, которые продолжаются на складах под Винницей. Такие данные распространили в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Состоянием на 15:30 авиацией было проведено четыре сброса воды прямо на очаги пожара - говорится в сообщении. Также сообщается, что для предотвращения распространения пожара решением главы ГСЧС были привлечены два самолета ГСЧС АН-32П.

Как сообщал УРА-Информ, чрезвычайную ситуацию около Калиновки спасатели устранят в течение суток. На данный момент пока что слышны одиночные взрывы.