ВСУ усилили охрану стратегически важных объектов

Согласно информации службы, такое указание было дано генеральным штабом в связи с подрывом снарядов в Калиновке Винницкой области.

Будет значительно увеличен суточный караульный наряд, где солдаты смогут использовать боевое оружие после первого предупреждения.

ВСУ еще подчеркнули, что любое неправомерное проникновение на территорию воинской части влечет за собой криминальную ответственность, а сам человек подвергает себя смертельной опасности быть застреляным.

Усилена охрана самолетных ангаров, а также танковых депо. Будут введены дополнительные патрули украинских военных портов и артиллерийских парков.

Склады со снарядами обязаны будут провести внеочередные боевые учения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение прошлой недели госнаградами награждены 56 бойцов Вооруженных сил Украины.