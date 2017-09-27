Возгорание на военных складах в Калиновке квалифицировано как диверсия – СБУ

Так, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ. Такие данные передала 27-го сентября пресс-секретарь СБУ - Елена Гитлянская. Согласно ее словам – совсем недавно зарегистрировали производство – согласно статье 113 – то есть диверсия. Этим делом станет заниматься военная прокуратура.

Сейчас работники СБУ были задействованы в следственной группе. После локализации возгорания следователи внимательно изучат местность и определят окончательную версию.

Как сообщал УРА-Информ, после взрывов на военных складах Калиновки начался пожар в четырех жилых домах.