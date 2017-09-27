11:22 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возгорание на военных складах в Калиновке квалифицировано как диверсия – СБУ

Возгорание на военных складах в н.п. Калиновка Винницкой области квалифицировано как диверсия.

Возгорание на военных складах в Калиновке квалифицировано как диверсия – СБУ

Так, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ. Такие данные передала 27-го сентября пресс-секретарь СБУ - Елена Гитлянская. Согласно ее словам – совсем недавно зарегистрировали производство – согласно статье 113 – то есть диверсия. Этим делом станет заниматься военная прокуратура.

Сейчас работники СБУ были задействованы в следственной группе. После локализации возгорания следователи внимательно изучат местность и определят окончательную версию.

Как сообщал УРА-Информ, после взрывов на военных складах Калиновки начался пожар в четырех жилых домах.


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