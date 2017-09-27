В среду на восток Украины придут первые заморозки

Однако осадков синоптики не обещают. Максимально воздух прогреется на западе страны до 22 градусов.

Вместе с тем ночью в Сумской, Харьковской, Полтавской областях и местами на Луганщине стоит ожидать первых заморозков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду.

В Киеве сегодня осадков. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На западе Украины в среду малооблачно, сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 4-10 теплых градусов. Днем будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс.

На севере Украины также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью удержится в пределах 4-9 градусов выше нуля. При этом в Сумской и Черниговской областях на почве местами заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем потеплеет до 12-17 градусов.

В центре страны сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 терлых градусов, в Полтавской области на почве местами заморозки от 0 до минус 4 градусов. Дневная температура воздуха составит 11-16 теплых градусов.

На востоке Украины 27 сентября будет сухо и прохладно. Ночью термометры покажут от 1 до 6 градусов со знаком плюс, на почве заморозки от 0 до 4 градусов мороза. Днем будет не больше 10-15 градусов.

На юге Украины синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью удержится в пределах 5-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 14 до 19 теплых градусов.