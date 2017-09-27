В результате взрывов под Винницей есть первые пострадавшие - ВИДЕО

В частности, в штаб спасателей доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой. Местные власти полностью эвакуировали поселок, вместе с тем по предварительным данным, город почти не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, есть сообщения, что снаряды попали в хлев. Обустроено несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. Людей размещают в школах Винницы. Они могут остановиться в Винницкой городской школе №6 по улице Стрелковая, 12 и Винницкой городской школе №31 на улице Богдана Ступки, 13, - сообщают в областном совете.

В то же время глава департамента образования Винницкого горсовета Оксана Яценко добавила, что людей из Калиновки сначала отправляли в Больницу скорой помощи, а затем они прибывали в школу №6. Всего людей было около 60-70, многих из них забрали родственники и жители Винницы.

При этом в городской администрации Винницы заверяют, что местным жителям ничего не угрожает и просят горожан сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью."Ситуация находится под контролем областных и городских властей, - заверили местные власти.

Напомним, в городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УРА-Информ, причина пожара, который начался во вторник поздно вечером, 26 сентября, пока не установлена.