В Днепре обнаружили арсенал оружия в канализационном колодце - ФОТО

По словах полицейских, было изъято гранатомет, четыре гранаты с запалами, два револьвера, глушитель и 92 патрона.

Оружие направили на экспертизу.

Соответствующие сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины.

В данный момент, лица которые спрятали оружие в колодец, устанавливаются. Преступникам предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Оружие, полученное от Соединенных Штатов Америки поможет Украине освободить Донбасс. Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам вернуть наши территории.