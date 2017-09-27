В больнице Славянска из-за неправильного диагноза умер младенец

По словам ведомства, 21 сентября поздно вечером трехмесячной девочке стало плохо, в связи с чем мать ребенка обратилась в приемное отделение Мирноградськой центральной городской больницы за медпомощью.

Педиатр на месте поставила диагноз: нарушение желудочно-кишечного тракта.

Однако, через час девочке стало хуже и ее отвезли городскую детскую больницу Славянска, где и положили в реанимацию.

Сообщается, что 22 сентября в два часа ночи ребенок умер.

Предварительная причина смерти - отек головного мозга.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в поселке Большая Березовица под Тернополем погиб полицейский. Смерть наступила от взрыва гранаты.