Уничтожение арсенала боеприпасов в Калиновке не случайно, - Гройсман

Уничтожение арсенала боеприпасов не случайно. Сейчас необходимо четкое расследование и понять причину возникновения этой чрезвычайной ситуации.

Об этом в среду, 27 сентября, во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, это арсенал украинского войска, и он уничтожен, я думаю, это не случайно. Но нужно убедиться в этом. Я считаю, что это является абсолютно принципиальным вопросом, - сказал Гройсман, напомнив, что все помнят и Мариуполь, и Балаклею, а сегодня уже Винница.

Умные делают выводы, дураки повторяют ошибки. Я думаю, что сегодня пройдет заседание военного кабинета под председательством Верховного главнокомандующего, президента страны, где будет проанализирована ситуация и сделаны соответствующие выводы, - заявил глава украинского правительства.

Вместе с тем офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на брифинге в Киеве сообщил, что около 70% территории арсенала боеприпасов в результате пожара и детонации снарядов не пострадали. Сейчас на территории арсенала еще фиксируются одиночные взрывы боеприпасов, однако на административной территории возле арсенала уже работают группы саперов, которые осуществляют меры по разминированию территории.

В данный момент над локализацией пожара на территории военной части привлечены четыре пожарных танка. Интенсивность пожара значительно снизилась, продолжается ликвидация очагов возгорания, а саперы продолжают расчистку территории складов и вокруг них, административная территория практически не пострадала, - проинформировал Селезнев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в Калиновка Винницкой области сразу после их возвращения из Винницы.