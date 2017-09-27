Умерова в оккупированном Крыму приговорили к двум годам колонии-поселения

Российский суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. При этом, как сообщает портал "Крым.Реалии", оглашение приговора началось раньше, без адвоката Марка Фейгина и правозащитника Александра Подрабинека.

В свою очередь так называемый "прокурор" просил для Умерова 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он также потребовал запретить замглавы Меджлиса на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Напомним, следователи Федеральной службы безопасности России возбудили уголовное дело в отношении Умерова в 2016 году. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса России Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня 2017 года Симферопольский районный "суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать дело Умерова по существу.