12:17 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Умерова в оккупированном Крыму приговорили к двум годам колонии-поселения

В оккупированном Россией Крыму в среду, 27 сентября, Симферопольский районный "суд" вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову.

Умерова в оккупированном Крыму приговорили к двум годам колонии-поселения

Российский суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. При этом, как сообщает портал "Крым.Реалии", оглашение приговора началось раньше, без адвоката Марка Фейгина и правозащитника Александра Подрабинека.

В свою очередь так называемый "прокурор" просил для Умерова 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он также потребовал запретить замглавы Меджлиса на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Напомним, следователи Федеральной службы безопасности России возбудили уголовное дело в отношении Умерова в 2016 году. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса России Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня 2017 года Симферопольский районный "суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать дело Умерова по существу.


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