10:22 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" вынуждена изменить маршруты из-за взрывов в Калиновке

"Укрзализныця" изменила маршрут хода 47-ми поездных составов в связи с детонацией склада в Калиновке. Об этом передает ПАО "Укрзализныця".

Согласно информации ведомства, задержка движение на отдельных участках может достигать до восьми часов.

Направление движения Сосенка - Калиновка закрыт полностью. Эвакуированы сотрудники шести ближайших станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская.

Украинское ГСЧС выделело дополнительно три специальных пожарных поезда.

Опубликован график маршрута измененных поездов:

- № 120 Львов - Кривой Рог, № 42 Трускавец - Днепр, №24 Одесса - Москва

- №48 Кишинев - Москва, №84 Одесса - Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев

- №358 Рахов - Киев, №106 Одесса - Киев, №82 Ужгород - Киев

С Калиновки на данный момент с поселка выехало более 30 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", причина пожара на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области, пока не установлена.


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