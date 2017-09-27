Twitter хочет расширить лимит в сообщениях до 280 знаков

Об этом говорится в блоге на сайте компании.

По информации ведомства, в эксперименте примет участие ограниченная группа пользователей. В свою очередь 9% всех англоязычных твитов занимают максимально допустимые 140 символов, при этом на японском языке таковых только 0,4%.

Это связано с тем, что японские, китайские и корейские иероглифы несут в себе вдвое больше информации, чем символы латиницы.

"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли в Twitter", - отметил менеджер компании Ализа Роузен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных.