14:13 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели устранят ЧС около Калиновки в течение суток

В течение ближайших суток ЧС около Калиновки, где по итогам пожара произошла детонация, будет устранена. 

Спасатели устранят ЧС около Калиновки в течение суток

Данные про это недавно распространил спикер управления ГСЧС Виннитчины Александр Кутовой. Согласно его словам – ожидают, что в ближайшие сутки ЧС около н.п. Калиновка будет устранена. Однако после этого будет нужно какое-то время для устранения последствий, а также для разминирования ближайших территорий. Сейчас фиксируется позитивная динамика ликвидации инцидента, хотя ситуация все еще непростая.

Как сообщал УРА-Информ, на складах около Калиновки Виннитчины взрывы сейчас продолжаются, однако уже далеко не столь интенсивно.


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