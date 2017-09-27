Спасатели устранят ЧС около Калиновки в течение суток

Данные про это недавно распространил спикер управления ГСЧС Виннитчины Александр Кутовой. Согласно его словам – ожидают, что в ближайшие сутки ЧС около н.п. Калиновка будет устранена. Однако после этого будет нужно какое-то время для устранения последствий, а также для разминирования ближайших территорий. Сейчас фиксируется позитивная динамика ликвидации инцидента, хотя ситуация все еще непростая.

Как сообщал УРА-Информ, на складах около Калиновки Виннитчины взрывы сейчас продолжаются, однако уже далеко не столь интенсивно.