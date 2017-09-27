Ситуация в Калиновке остается контролируемой, - Гройсман

Основной задачей для всех служб на данный момент является позаботиться о безопасности людей. Об этом заявил журналистам на месте происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируется, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции, - пояснил глава правительства, добавив, что ситуация все же остается серьезной, но правительство уже имеет опыт преодоления таких ситуаций.

Сейчас идет эвакуация людей, вся территория в радиусе пяти километров отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать, - отметил Гройсман. Он также подчеркнул, что уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Я просил бы не разгонять панику, правительство сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, скорее всего, речь идет о внешних факторах, - заверил премьер-министр.

Вместе с тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны

работает 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГосЧС – 195 человек личного состава и 49 единиц техники. Тут также находятся 270 человек личного состава и 60 единиц техники национальной полиции, Национальной гвардии Украины – 136 человек личного состава и 29 единиц техники, Министерства обороны Украины – 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" три пожарных поезда. Кроме того, на месте работают 30 медиков и десять карет скорой помощи.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности главы ГосЧС Руслана Билошицкого.

Напомним, в городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УРА-Иформ, По состоянию на утро среды, 27 сентября, в результате взрывов на складе боеприпасов под Калиновкой в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. В частности, в штаб спасателей доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой.