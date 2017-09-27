Причины взрывов на складах в Винницкой области в ГосЧС назвать пока не могут

На территории работает пожарный танк, и в дальнейшем "будут привлекаться все другие возможные технические средства". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели также не знают, как быстро смогут справится с огнем. Вместе с тем в Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Винницкой области горят боеприпасы на военных складах ведомства.

На тушение пожара от воинской части уже отправлены два пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения прибыл начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области возле поселка Калиновка во вторник вечером, 26 сентября, начался пожар на складах с боеприпасами. Взрывы в Калиновке слышны в районе Старого города и улицы Киевской. Как сообщает Винница.info, в настоящее время дорога в направлении Калиновки перекрыта, жители соседних деревень покидают свои дома.