15:34 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала на Прикарпатье двух похитителей нефти

В Ивано-Франковской области полицейские задержали двух мужчин, которые наладили похищение нефти и газоконденсата из трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Полиция задержала на Прикарпатье двух похитителей нефти

По словах полицейских, находясь на территории нефтегазодобывающего управления "Долинанафтогаз", что в городе Долина.

Злоумышленники перекачали сырую нефть из цистерны, находящейся в собственности нефтекомпании, к своему автомобилю.

Однако, согласно транспортными накладными, в цистернах содержались смеси смол и масел.

Один из грузовиков выезжал с торговой базы, другую остановили на выезде из Ивано-Франковска.

Суд мужчинам выбрал меру пресечения - домашний арест.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мексиканском заливе в 144,8 километрах южнее острова Тимбальер произошла утечка нефти, объем вытока нефти составил более 337,8 тысяч кубометров.


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