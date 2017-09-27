Полиция задержала на Прикарпатье двух похитителей нефти

По словах полицейских, находясь на территории нефтегазодобывающего управления "Долинанафтогаз", что в городе Долина.

Злоумышленники перекачали сырую нефть из цистерны, находящейся в собственности нефтекомпании, к своему автомобилю.

Однако, согласно транспортными накладными, в цистернах содержались смеси смол и масел.

Один из грузовиков выезжал с торговой базы, другую остановили на выезде из Ивано-Франковска.

Суд мужчинам выбрал меру пресечения - домашний арест.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мексиканском заливе в 144,8 километрах южнее острова Тимбальер произошла утечка нефти, объем вытока нефти составил более 337,8 тысяч кубометров.