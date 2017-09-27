Полиция задержала на Прикарпатье двух похитителей нефти

В Ивано-Франковской области полицейские задержали двух мужчин, которые наладили похищение нефти и газоконденсата из трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
По словах полицейских, находясь на территории нефтегазодобывающего управления "Долинанафтогаз", что в городе Долина.
Злоумышленники перекачали сырую нефть из цистерны, находящейся в собственности нефтекомпании, к своему автомобилю.
Однако, согласно транспортными накладными, в цистернах содержались смеси смол и масел.
Один из грузовиков выезжал с торговой базы, другую остановили на выезде из Ивано-Франковска.
Суд мужчинам выбрал меру пресечения - домашний арест.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мексиканском заливе в 144,8 километрах южнее острова Тимбальер произошла утечка нефти, объем вытока нефти составил более 337,8 тысяч кубометров.