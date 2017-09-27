Пограничники не пустили в Украину евродепутата от Венгрии

В среду, 27 сентября, депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" прибыла в пункт пропуска "Лужанка" и пыталась пересечь украинскую границу. Однако пограничники не пропустили ее, сославшись на то, что она ранее выражала поддержку главарям "республик".

Как сообщил на своей страничке в Facebook помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, во время паспортного контроля пограничники определили, что Служба безопасности Украины запретила ей въезд до июля 2019 года. Евродепутату также вручили решение об отказе в пересечении государственной границы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе с Польшей пограничники задержали шесть нелегальных мигрантов. Задержанные пытались незаконно пересечь границу.