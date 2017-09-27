Осеннее обострение: атака на Порошенко через Гонтареву

Прошлой осенью он лично раздавал антигонтаревские брошюры собственного сочинения участникам встречи МВФ и Всемирного банка. А вчера якобы выступил на заседании специального комитета по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса США.

О выступлении Таруты в столь статусном месте немедленно раструбили некоторые украинские сайты, пользующиеся репутацией "рупоров по найму". Депутат обвинил главу Нацбанка в десятке грехов – от махинаций с имуществом ликвидированных банков до чуть ли не прямого хищения траншей МВФ. Словом, вброс получился громким. А теперь о том, что было на самом деле.

Прежде всего, никто, конечно, разорившегося украинского олигарха Таруту на заседание комитета Конгресса не приглашал. Да и никаких комитетских заседаний в указанный им день не проходило. На самом деле в здании Конгресса нанятой лоббистской организацией была арендована комната, в которой Тарута якобы пообщался с отставным конгрессменом (многие из них после отставки работают лоббистами) и другими неофициальными персонажами. Никто из официальных представителей Конгресса или Администрации во встрече с Тарутой участия не принимал.

По словам журналиста Джона Патрика, "слушания организовал бывший конгрессмен Кони Мек. Очевидно, мероприятие преследует цель очернить репутацию госпожи Гонтаревой, показав картинку, будто это на самом деле заседание Конгресса". То есть, несмотря на трату нескольких десятков тысяч долларов (наем лоббистов, аренда помещения в Конгресс, перелеты в США и т.д.) депутат не смог организовать презентацию компромата на достойном уровне. С тем же успехом он мог сделать селфи на лужайке перед Белым домом и там же озвучить свои претензии к расхитителям траншей МВФ.

Рекламируя свои заокеанские достижения, Сергей Тарута серьезно рискует. Американцы не склоны смотреть сквозь пальцы на использование зарубежными политиками в своих целях лживых сообщений о Конгрессе, Минюсте США, ЦРУ и других органах власти. Минимальное наказание за такое – запрет на въезд в страну.

В Америке Сергей Тарута зря потратил деньги (свои или спонсоров), выступив перед нанятыми им же лоббистами. Однако напрасными эти траты можно считать, если целью появления депутата в Вашингтоне было, как он утверждает, ознакомление американского истеблишмента с обвинениями в адрес главы НБУ. Цель же, судя по всему, была совсем иная. Поездка Таруты в США нужна была исключительно для раскачивания политической ситуации в Украине, создания информационных поводов.

Интересный факт: год назад антигонтаревская кампания сопровождалась массовыми выступлениями "обманутых вкладчиков" перед НБУ. Большинство из них после митингов получало по двести гривен от организаторов, но массовость была обеспечена. В этом году режиссеры кампании поменяли эпизоды местами: сначала в начале сентября выступили "вкладчики", потом – Тарута. На первый взгляд непонятно, зачем тратить столько сил и денег на дискредитацию главы НБУ, которая заявила о своей отставке. Однако политологи считают, что за Тарутой стоят не "обманутые вкладчики", а разорившиеся владельцы банков, которые не успели вывести все активы перед банкротством. И главная мишень – не Гонтарева, а назначавший ее на должность Петр Порошенко. Желающих пошатать кресло под президентом сейчас действительно хватает. Саакашвили ради этой возможности даже через границу с боем прорывался. А Игорю Коломойскому даже прорываться никуда не приходится, к его услугам вполне креативный как для Украины народный депутат. Мотив на поверхности: деньги Приват Банка. Бывший сотрудник ФБР Том Лок, занимавшийся изучением работы Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ и написавший по его итогам "отчет Лока", отмечает, что «госпожа Гонтарева смогла стабилизировать банковскую систему Украины, несмотря на сопротивление господина Коломойского".

Богатый экс-губернатор Днепропетровской области просто пользуется услугами менее удачливого экс-губернатора Донецкой области для того, чтобы сделать пока еще главу НБУ и главу государства сговорчивей по ряду спорных вопросов. Ничего личного, только бизнес.