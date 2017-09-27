Одиночные взрывы на арсенале ВСУ уже не угрожают населению - ВИДЕО

На данные момент военнослужащие, не задействованные в локализации пожара, возвращаются в часть. Об этом в среду, 27 сентября, рассказал журналистам начальник вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

По его словам, по сравнению с ночной порой интенсивность взрывов значительно уменьшилась и если ночью это было около 60 взрывов в минуту, то сейчас это примерно 2-3 взрыва за это же время.

Шевцов также опроверг информацию о перегруженности арсенала и сообщил, что представители оперативного штаба провели облет над воинской части.

Он также напомнил, в настоящее время на арсенале продолжаются мероприятия, направленные на локализацию пожара. К работам привлечен личный состав противопожарных подразделений Министерства обороны Украины, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Непосредственно в эпицентре пожара работают исключительно военнослужащие ВСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин на заседании в среду, 27 сентября, принял решение о выделении 100 миллионов гривен для устранения последствий взрывов в Калиновке.