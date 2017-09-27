На Одесчине правоохранители изъяли наркотиков на два миллиона гривен

Также мужчины изготавливали амфетамин и психотропные вещества, продавали они их на территории Одессы и в городке Коблево Николаевской области. Про это недавно поведали в пресс-службе Нацполиции Одесчины.

РаботникиМалиновского отдела совместно с сотрудниками Одесской прокуратуры № 2 и батальоном особого назначения ГУ НП провели ряд обысков в транспортных средствах и местах жительства всех участников из данной группы наркоторговцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани целая партия наркотиков была изъята у хасида. Такие данные недавно поступили от Национальной полиции Черкасчины.