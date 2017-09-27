15:40 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине правоохранители предотвратили экологическую катастрофу

Согласно указанному факту уже было открыто уголовное производство.

На Киевщине правоохранители предотвратили экологическую катастрофу

Известно, что правоохранители сумели недавно предотвратить экологическую катастрофу – на Киевщине. Про это речь идет в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции региона в Facebook.

Выяснилось, что в селе Калиновка Броварского района неустановленные лица создали предприятие, где без всяких разрешительных документов переделывали опасные отходы. Данные противоправные действия являються причиной загрязнения земли и создают угрозу для людей – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, еще в середине июля 2017 года Львов был на 100% очищен от бытового мусора.


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