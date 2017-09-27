На Киевщине правоохранители предотвратили экологическую катастрофу

Известно, что правоохранители сумели недавно предотвратить экологическую катастрофу – на Киевщине. Про это речь идет в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции региона в Facebook.

Выяснилось, что в селе Калиновка Броварского района неустановленные лица создали предприятие, где без всяких разрешительных документов переделывали опасные отходы. Данные противоправные действия являються причиной загрязнения земли и создают угрозу для людей – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, еще в середине июля 2017 года Львов был на 100% очищен от бытового мусора.