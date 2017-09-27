14:00 27.09.2017 | Общество | Новости
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На греческом острове объявили чрезвычайное положение

Власти Греции объявили о чрезвычайном положении на острове Самотраки, что на севере Эгейского моря, из-за масштабных повреждения инфраструктуры острова,что причиненные штормом.

На греческом острове объявили чрезвычайное положение

Об этом сообщает издание The Associated Press.

По информации ведомства, власти Греции объявили о чрезвычайном положении на острове Самотраки.

Из-за штормов, которые нанесли массовые повреждений дорогам, зданиям и снабжению питьевой воды на территории всего острова.

Правительство заявило, что направили военные и гражданские команды из разных регионов страны на помощь в восстановлении инфраструктуры острова после повреждений.

Основные усилия направлены на ремонт дорог и водоснабжения на Самотраки.

Добавим, центральный медицинское учреждение и муниципальные здания острова также получили значительные повреждения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов, понизил категорию урагана "Ирма", сформировавшегося ранее в Атлантическом океане, до уровня тропического шторма.


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