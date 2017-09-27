На Донбассе во вторник ранен один украинский военный

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, в конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Уже традиционно противник активизировался к вечеру и начиная с шести часов начал обстрелы. Наши волйска после 12 обстрелов открыли ответный огонь.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видам гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тут один из наших

военных получил ранения. Сейчас пострадавший находится в госпитале. Его состояние здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометный обстрелами оказались укрепления ВСУ у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении боевики также применяли гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП били в районе Гнутово.

На луганском направлении боевики дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 25 сентября, противник 13 раз открывал огонь по нашим позициям. К счастью, потер и ранений в наших войсках нет.