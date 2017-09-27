На автотрассе через Калиновку закрыто движение

Движение для транспорта на автодороге госзначения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский было закрыто.
Известно, что данная трасса проходит через Калиновку. Такие данные распространил Укравтодор в соцсети Facebook. Согласно информации – по итогам пожара на складах боеприпасов около села Калиновка, который произошел вечером 26-го сентября, было закрыто движение для всего транспорта на автодороге М-21.
На данный момент закрыто движение транспорта, в т.ч. железнодорожного транспорта, на перегоне Сосенка – Калиновка, а также и воздушного транспорта.
Как сообщал УРА-Информ, пожар на воинских складах Калиновки квалифицировали как диверсию.