11:37 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На автотрассе через Калиновку закрыто движение

Движение для транспорта на автодороге госзначения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский было закрыто.

На автотрассе через Калиновку закрыто движение

Известно, что данная трасса проходит через Калиновку. Такие данные распространил Укравтодор в соцсети Facebook. Согласно информации – по итогам пожара на складах боеприпасов около села Калиновка, который произошел вечером 26-го сентября, было закрыто движение для всего транспорта на автодороге М-21.

На данный момент закрыто движение транспорта, в т.ч. железнодорожного транспорта, на перегоне Сосенка – Калиновка, а также и воздушного транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на воинских складах Калиновки квалифицировали как диверсию.


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