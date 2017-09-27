На автотрассе через Калиновку закрыто движение

Известно, что данная трасса проходит через Калиновку. Такие данные распространил Укравтодор в соцсети Facebook. Согласно информации – по итогам пожара на складах боеприпасов около села Калиновка, который произошел вечером 26-го сентября, было закрыто движение для всего транспорта на автодороге М-21.

На данный момент закрыто движение транспорта, в т.ч. железнодорожного транспорта, на перегоне Сосенка – Калиновка, а также и воздушного транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на воинских складах Калиновки квалифицировали как диверсию.