11:59 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд перенес рассмотрение дела Януковича на 28 сентября

Оболонский районный суд города Киеве перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Киевский суд перенес рассмотрение дела Януковича на 28 сентября

Следующее заседание состоятся в четверг, 28 сентября 2017 года. Как объявил на сегодняшнем заседании председательствующий судья, перерыв объявлен до десяти часов утра четверга.

При этом во время заседания прокуроры представили видеодоказательство - интервью Януковича каналу "Дождь". На что адвокат Януковича заявил, что до согласования правовой позиции защита не сможет прокомментировать это доказательства, добавив, что у него было недостаточно времени для ознакомления с материалами дела.

В свою очередь судья заявил, что с 18 августа было много времени для изучения материалов, а защита должна предоставить билеты на поездку к подзащитному и это сможет стать поводом для объявления перерыва в суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский райсуд Киева отказал адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько в отводе второго прокурора.


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