05:00 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин в 2018 году выделит 800 млн гривен на три аэропорта, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в следующим году предусматривается выделение 800 млн гривен на три аэропорта.

Кабмин в 2018 году выделит 800 млн гривен на три аэропорта, - Омелян

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Омеляна, деньги будут направлены прежде всего на развитие аэропорта в Одессе. Тем не менее Омелян не назвал два других аэропорта, которым будут выделяться такие же средства.

"Региональные аэропорты должны давать пассажирам возможность выбора и полета минимум в ближайшие государства", - отметил Омелян.

Кстати, аэропорт "Борисполь" может исполнять опцию трансатлантических и трансазиатских полетов, которые являются длиннее и дороже.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", Дамаск сообщил о нанесении двух авианалетов израильскими войсками на Международный сирийский аэропорт. Боевые налеты могли совершить израильские ВВС за пределами Тель-Авива.


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