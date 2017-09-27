Кабмин в 2018 году выделит 800 млн гривен на три аэропорта, - Омелян

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Омеляна, деньги будут направлены прежде всего на развитие аэропорта в Одессе. Тем не менее Омелян не назвал два других аэропорта, которым будут выделяться такие же средства.

"Региональные аэропорты должны давать пассажирам возможность выбора и полета минимум в ближайшие государства", - отметил Омелян.

Кстати, аэропорт "Борисполь" может исполнять опцию трансатлантических и трансазиатских полетов, которые являются длиннее и дороже.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Дамаск сообщил о нанесении двух авианалетов израильскими войсками на Международный сирийский аэропорт. Боевые налеты могли совершить израильские ВВС за пределами Тель-Авива.