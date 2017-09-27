Из Винницкой области эвакуировали 179 человек

В Житомирскую область поступило по меньшей мере 179 человек, эвакуированных из Винницкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты населения Житомирской ОГА Василий Гриб.
Согласно его словам, всех пострадавших приняли в городе Бердичев. Поскольку, это единственный ближайший крупный город, прилегающей к Винницкой области.
"Бердичев принял 179 человек, из них 50 детей", - отметил Василий Гриб. Также он подчеркнул, что в настоящее время все люди обогреты и сыты. Кроме того, людей разместили в местном дворце культуры (53 человека), доме офицеров (91 человек) и гериатрическом центре (35 человек).
Жители Бердичева оперативно в социальной сети Facebook создали группу "Калиновка SOS" для координации действий волонтеров и пострадавших.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" изменила маршрут хода 47-ми поездных составов в связи с детонацией склада в Калиновке. Эвакуированы сотрудники шести ближайших станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская.