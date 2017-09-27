Из Винницкой области эвакуировали 179 человек

Согласно его словам, всех пострадавших приняли в городе Бердичев. Поскольку, это единственный ближайший крупный город, прилегающей к Винницкой области.

"Бердичев принял 179 человек, из них 50 детей", - отметил Василий Гриб. Также он подчеркнул, что в настоящее время все люди обогреты и сыты. Кроме того, людей разместили в местном дворце культуры (53 человека), доме офицеров (91 человек) и гериатрическом центре (35 человек).

Жители Бердичева оперативно в социальной сети Facebook создали группу "Калиновка SOS" для координации действий волонтеров и пострадавших.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" изменила маршрут хода 47-ми поездных составов в связи с детонацией склада в Калиновке. Эвакуированы сотрудники шести ближайших станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская.