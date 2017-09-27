Детонации боеприпасов в Калиновке по состоянию на 21 час не зафиксировано - Минобороны

Начиная с семи часов вечера тут не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникали на территории объекта, однако сразу гасились пожарными танками. Об этом доложили в Министерстве обороны Украины.

По информации оборонного ведомства, сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования.

Вместе с тем специалисты провели лабораторное исследования содержания вредных веществ в воздухе. По данным пресс-служба Винницкого горсовета, который ссылается на результаты лабораторных исследований, уровень вредных веществ в воздухе после взрывов в Винницкой области не превышает нормы. Так, по результатам проверки содержание двуокиси азота в воздухе зафиксировано на уровне 0,03 мг / мі (при предельно допустимой концентрации - 0,2 мг / мі), уровень окиси углерода составил 3,4 мг / мі (при предельно допустимой концентрации - 5, 0 мг / мі).

Отмечается, что содержание двуокиси серы оказался на уровне, ниже чувствительности метода исследований. Таким образом, превышений предельно допустимых концентраций содержания указанных вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Винницы не обнаружено. Кроме того, по результатам радиологических измерений гамма-фона, средний уровень составляет 17 млр / в год, что является на уровне естественного фона для Винницы. В настоящее время осуществляются исследования проб воздуха, отобранных в точках на границе города. С их результатами население пообещали проинформировать дополнительно, - заверили в горсовете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по факту взрывов на военных складах под Винницей следствие рассматривается четыре версии. Однако какие именно — в прокуратуре не сообщают.