12:16 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Число жертв отравления во Львове возросло до 64

Среди отравившихся во Львове в том числе - семеро детей.

Число жертв отравления во Львове возросло до 64

Число жертв отравления во Львове уже выросло до 64 человек. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы Департамента Львовской облгосадминистрации по делам защиты граждан в соцсети Facebook. Состоянием на 21 час вечера 26-го сентября было 64 человека, пострадавших от отравления.

Из них 59 были доставлены в больницы, среди них – шестеро детей. При этом за 25 и 26 сентября семеро граждан из больниц были выписаны. В стационаре на данный момент пребывает 52 пострадавших.

Как сообщал УРА-Информ, утром 26-го сентября число пострадавших от отравления в населенням пункте Львов составляло 63 человека. 


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