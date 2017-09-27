Армия усилила охрану военных объектов из-за взрывов под Винницей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военным уставам вправе применять оружие во время несения службы.

Напомним, вчера вечером, 26 сентября, возле города Калиновка начался пожар на складах с боеприпасами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Винницкой области возле города Калиновка , начался пожар на складах с боеприпасами. Взрывы в Калиновке слышны в районе Старого города и улицы Киевской.