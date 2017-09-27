13:38 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174809:nastya

Армия усилила охрану военных объектов из-за взрывов под Винницей

Военные части оперативных командований Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ввели усиленный режим охраны военных объектов из-за взрывов на складах боеприпасов Министерства оборооны Украины под Калиновкой Винницкой области.

Армия усилила охрану военных объектов из-за взрывов под Винницей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военным уставам вправе применять оружие во время несения службы.

Напомним, вчера вечером, 26 сентября, возле города Калиновка начался пожар на складах с боеприпасами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Винницкой области возле города Калиновка , начался пожар на складах с боеприпасами. Взрывы в Калиновке слышны в районе Старого города и улицы Киевской. 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив