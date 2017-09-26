Зубко поведал о готовности Украины к отопительному сезону

Об этом он рассказал в эфире "5-го канала".

Зубко отметил, что уже готовы принимать тепло жилищные дома, социальные объекты, школы и больницы, детские сады, муниципалитеты. Уже разработан отдельный регламент работы котельных, проведена их ревизия.

Министр настаивает на том, чтобы коммунальные службы в срочном порядке провели тестовые запуске котлов для того, чтобы знать о всех погрешностях в работе и быть готовыми их исправить до холодов.

Здесь он видит проблему коммуникации с "Нафтогазом" и компаниями, которые производят тепло, потому что заключение договоров идет не так быстро, как хотелось бы.

Премьер Владимир Гройсман уверен в том, что Украине на эту зиму хватит энергоносителей в полном объеме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительственный комитет недавно решил провести монетизацию субсидий.