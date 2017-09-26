12:41 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174689:mysnichenko

Во Львове число пострадавших от отравления достигло 63

Состоянием на десять часов утра 26 сентября пострадавших от инфекции во Львове насчитывалось 63 человека.

Во Львове число пострадавших от отравления достигло 63

Среди них при этом – семеро детей. Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета. Согласно данным – сейчас в стационаре пребывает 58 граждан, среди которых шестеро – это дети.

Так, 56 человек, из которых шестеро детей, пребывающих сейчас на лечении в инфекционном отделении клинической больницы города Львов. Еще двое пострадавших сейчас – на лечении в отделении Пустомытовского ЦРБ. Всем пострадавшим предоставлено все необходимое лечение.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на 25 сентября количество граждан, отравившихся рыбой во Львове, достигло 56-ти.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив