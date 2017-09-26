Во Львове число пострадавших от отравления достигло 63

Среди них при этом – семеро детей. Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета. Согласно данным – сейчас в стационаре пребывает 58 граждан, среди которых шестеро – это дети.

Так, 56 человек, из которых шестеро детей, пребывающих сейчас на лечении в инфекционном отделении клинической больницы города Львов. Еще двое пострадавших сейчас – на лечении в отделении Пустомытовского ЦРБ. Всем пострадавшим предоставлено все необходимое лечение.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на 25 сентября количество граждан, отравившихся рыбой во Львове, достигло 56-ти.