Власти Бали эвакуировали более 57 тысяч человек из-за вулкана

Местные власти уже эвакуировали более 57 тысяч человек из зоны вблизи вулкана Агунг, которые угрожает извержением. Как сообщает Associated Press, ссылаясь дна данные представителя Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрхо, возрастающая частота подземных толчков возле вулкана указывает на движение магмы к поверхности.

Он также отметил, что вчера были зафиксированы 560 вулканических землетрясений, большинство из которых мелкие.

Напомним, в последний раз извержение вулкана Агунг наблюдалось в 1963 году, в результате чего погибли около 1100 человек.

Напомним,

Как сообщал УРА-Информ, на Бали введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Кроме этого, местные власти призвали жителей покинуть район в радиусе 9-12 км от вулкана.

По словам индонезийского министра Лухута Бинсара Панджайтана, жители этого района "должны готовиться к худшему".