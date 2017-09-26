В Украине появился новый почтовый оператор

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, решение №623 было принято на заседании 26 сентября 2017 года.

Сообщается, что компания Премиум Пакет предоставляет услуги приема, обработки, перевозки, доставки почтовых отправлений.

Также, выполнение поручений пользователей по почтовым переводам на территории Украины и осуществляет международную доставку.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использовал личную почту для ведения деловой переписки с коллегами по Белому дому.