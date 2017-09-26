В Украине на 26 сентября осадков не ожидается

По данным Гидрометцентра, ветер будет дуть северо-восточный, 7-12 метров на секунду.

Днем температура воздуха ожидается в пределах 19-21 градуса тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На западе Украины также сухо и тепло. Ночная температура воздуха удержится в пределах 5-11 градусов со знаком плюс. Днем будет от 16 до 22 градусов выше нуля.

На севере страны во вторник осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет от 4 до 10 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 15-21 градус выше нуля.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На востоке сегодня также сухо и тепло. Ночью температура воздуха составит 4-10 градусов тепла. Днем будет от 14 до 20 теплых градусов.

На юге страны сухо и тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 7-13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

В Крыму сегодня также осадков синоптики не обещают. Ночь. Столбики термометров не опустятся ниже 10-15 градусов выше нуля. Днем будет от 17 до 22 градусов со знаком плюс.