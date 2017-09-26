В Украине дорожает чашка кофе

Выборка сравнения цен была сделана в пяти украинских городах.

Сообщается, что в прошлом году чашка эспрессо украинскому кофеману обходилась от 14 до 18 гривен. На сегодняшний день минимальная цена на кофе составляет 18 гривен.

Латте и американо также подорожало. Если в 2016 году эта цена составляла от 17 до 37 гривен, то в текущем году цена одного латте обойдется вам не менее, чем за 20 гривен.

Еще более высокая цена за чашку кофе обнаружена в одном из столичных ресторане - 50 гривен. А ценовой рекордсмен - кофе с молочной пенкой за 75 гривен и тоже в одном из киевских ресторанов.

Кофе считается наиболее употребляемым напитков, на втором месте находится пиво. Каждую минуту в мире выпивается восемь мон чашек кофе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно служащие СБУ сумели предотвратить дальнейшее производство поддельного кофе.