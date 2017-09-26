В Украине 27 сентября ожидаются сильные порывы ветра

Так, синоптики страны предупреждают про сильные порывы ветра в Украине 27 сентября 2017 г. Про это речь идет в информации пресс-службы Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации Укргидрометцентра, 27-го сентября днем на востоке и на юге порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а в Приазовье будет иногда до 25 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, в ряде украинских регионов 27-28 сентября 2017 г. прогнозируют заморозки – как на поверхности почвы, так и в воздухе. Ожидается температура 0-4 градуса. Такая же температура воздуха и на поверхности почвы будет на Киевщине – 28-го сентября.