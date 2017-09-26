В Китае полностью заблокировали WhatsApp

Об этом сообщает The New York Times.

Отметим, что для блокировки WhatsApp китайские власти скорее всего разработали специальное программное обеспечение. В связи с этим сейчас пользователи не могут отправить через мессенджер ни текстовые сообщения, ни фото и видео.

При этом эксперт компании Надим Кобеисси допускает, что такие методы блокировки не типичны для китайского правительства.

Кстати, WhatsApp был последним продуктом Facebook, доступным в стране. Однако сама социальная сеть была заблокирована еще в 2009 году. Instagram также в настоящее время не работает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Так, с февраля по май более полторы тысячи молодых людей от 14 до 24 лет отвечали на вопросы социологов и анализировали различные ситуации, в которых соцсети могли бы как-то повлиять на самочувствие.