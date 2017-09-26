В Киеве мужчина избил жену и угрожал устроить взрыв в кафе

По словах полицейских, мужчина поссорился с женой и начал ее избивать, после чего она выбежала на улицу.

Как говорят очевидцы, которые попытались успокоить нападающего, мужчина был в неадекватном состоянии.

На улице он еще несколько раз ударил жену, а потом забежал в кафе, размахивая ножом и угрожая бросить гранату.

Полиция задержала злоумышленника, при обыске в его квартире изъяли предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, ружье и 28 патронов. Все предметы отправлены на экспертизу.

Добавим, задержанный был ранее судим за кражи.Полиция открыло дело за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", трое неизвестных в маска стреляли в мужчину. Было произведено несколько выстрелов. В результате инцидента один выстрел попал в шею пострадавшему.