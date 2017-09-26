В Харькове на взятке попался чиновник ОГА - ФОТО

Чиновник погорел на взятке. Он требовал 25 тысяч долларов у предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, 46-летний мужчина предлагал деньги ответственным сотрудникам городского совета и городского исполкома за выделение земельного участка. Предприниматель, планировавший создать на въезде в Харьков логистический центр, хотел взять в аренду 2,5 гектаров земли и бывший чиновник пообещал, что поможет положительно решить этот вопрос.

Подозреваемый был задержан при передаче 655 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Государственной фискальной службы Украины в Киеве разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 20,1 миллиона гривен.