В Испании заблокировали более 140 сайтов за поддержку референдума о независимости Каталонии

Гражданская гвардия Испании заблокировала более 140 сайтов, на которых размещены призывы в поддержку референдума о независимости Каталонии.
Об этом сообщает издание Efe.
По приказу Верховного суда Каталонии, сообщает издание, Гражданская гвардия Испании заблокировала более 140 сайтов.
На которых размещены призывы в поддержку референдума о независимости Каталонии.
В частности, заблокирован сайт Национальной ассамблеи Каталонии.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Испании будет блокировать финансовые активы Каталонии, дабы не дать провести референдум.