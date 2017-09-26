19:26 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Испании заблокировали более 140 сайтов за поддержку референдума о независимости Каталонии

Гражданская гвардия Испании заблокировала более 140 сайтов, на которых размещены призывы в поддержку референдума о независимости Каталонии.

 

В Испании заблокировали более 140 сайтов за поддержку референдума о независимости Каталонии

Об этом сообщает издание Efe.

По приказу Верховного суда Каталонии, сообщает издание, Гражданская гвардия Испании заблокировала более 140 сайтов.

На которых размещены призывы в поддержку референдума о независимости Каталонии.

В частности, заблокирован сайт Национальной ассамблеи Каталонии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Испании будет блокировать финансовые активы Каталонии, дабы не дать провести референдум.


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