В Испании заблокировали более 140 сайтов за поддержку референдума о независимости Каталонии

Власти Турции считают приключением референдум о независимости иракского Курдистана, который запланированный на 25 сентября 2017 года на севере Ирака.

Хакерская группа LulzSec, которая причастна к взлому сайтов ЦРУ, ФСБ, а также сената США, объявила о том, что прекращает свою деятельность. Данное заявление было размещено хакерами на страничке в Twitter.