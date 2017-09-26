В Черкассах нелегальные заправки работали под видом МАФов

Так, в н.п. Черкассы нелегальные заправки функционировали под видом МАФов – именно так говорилось в документах. Такие данные распространили в полицейском Департаменте защиты экономики.

В полиции отметили, что согласно официальным документам на участках размещались именно МАФы. Но вскоре оказалось, что ни в одном документе назначение сооружений указано не было. Не было и никаких разрешений на занятие этим видом деятельности, хотя заправочные станции работали и газ продавали.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. в Киеве проведен демонтаж десяти нелегальных заправок.