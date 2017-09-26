17:46 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Беларуси осудили террориста "ДНР"

Гражданин Беларуси Алексей Ершов был недавно осужден – к двум годам ограничения свободы.

В Беларуси осудили террориста

Гражданина осудили без направления в исправительные учреждения – за его "Участие в вооруженном формировании противоборствующих сторон на территории другой страны, а так же за участие в военном конфликте, а также военных действиях".

На скамье подсудимых недавно побывал 29-летний белорус, который участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе - на стороне "ДНР". Ершова осудили к двум годам ограничения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, недавно на линии разграничения задержали террориста "ДНР" – из бригады "Пятнашка". Такие данные распространили в СБУ.


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